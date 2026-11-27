संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम रघुनाथपुरा से झरकोन मार्ग के जर्जर रपटा से जल्द ही निजात मिलेगी। 66 लाख रुपये की लागत से रपटा के स्थान पर पुलिया का निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृति की प्रत्याशा में टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी है।रघुनाथपुरा से झरकौन मार्ग में नाले पर बना रपटा जर्जर हो गया है। इससे आने-जाने में खासी परेशानी हो रही है। यही नहीं बारिश के मौसम में नाला के उफान पर आने से रपटा जलमग्न हो जाता है। इससे आवागमन ठप हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को अन्य मार्ग से चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। समस्या को लेकर लोक निर्माण विभाग ने बीते माह रपटा के स्थान पर पुलिया के निर्माण के लिए एस्टीमेट भेजा था। इसको शासन से स्वीकृति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। विभाग ने तय समय पर कार्य शुरु करने के लिए निविदा प्रकिया शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि रघुनाथपुरा-झरकौन मार्ग में जल्द ही पुलिया का निर्माण किया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है।