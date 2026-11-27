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तालबेहट। कोतवाली क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने बुधवार रात राजमार्ग पर बम्होरीसर गांव के पास एक ढाबे के पीछे दबिश देकर भारी मात्रा में खैर प्रजाति की लकड़ी जब्त की। वन कर्मी की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।बुधवार रात मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने राजमार्ग किनारे ढाबे के पीछे सुनसान स्थान पर दबिश दी। यहां भारी मात्रा में लकड़ी पड़ी मिली। टीम लकड़ी को जब्त कर ट्रैक्टर से वन कार्यालय ले आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, लकड़ी लेकर जा रहा ट्रक अचानक खराब हो गया था। इसके बाद ट्रक मालिक ने लकड़ी ढाबे के पीछे रख दी। इसी दौरान किसी ने लकड़ी की जानकारी वन विभाग के उच्चाधिकारियों को दे दी, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई की।क्षेत्र में बाहरी जनपदों से आए लकड़ी माफिया छूट प्राप्त प्रजाति के पेड़ों की कटाई के नाम पर खैर, सागौन और नीम जैसी इमारती एवं प्रतिबंधित प्रजातियों के पेड़ों को भी काटकर लकड़ी बीच में रख देते हैं। आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों से सांठगांठ कर इस काम को अंजाम दिया जाता है। दूसरे अधिकारी वाहन की जांच करते हैं तो लकड़ी को छूट प्राप्त प्रजाति का बताकर छोड़ दिया जाता है।बरामद लकड़ी के मामले में तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मौके से 150 नग खैर की लकड़ी मिली है।—बृजेंद्र सिंह, वन क्षेत्राधिकारी, तालबेहट