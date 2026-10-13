लखीमपुर खीरी: राजकीय इंटर कॉलेज के चारों तरफ कमर तक पानी, विद्यार्थियों ने डीएम से लगाई जल निकासी की गुहार

फरवरी में बोर्ड परीक्षा, पढ़ाई की चिंता

विद्यार्थियों ने डीएम को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में होनी हैं। परीक्षा नजदीक होने के बावजूद जलभराव के कारण पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। उन्होंने मांग की कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए, ताकि स्कूल आने-जाने में परेशानी न हो और पढ़ाई नियमित रूप से संचालित हो सके।



डीएम कार्यालय में बच्चों की वार्ता मुख्य विकास अधिकारी योगानंद पांडे से हुई, उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि स्कूल का पानी इंजन लगवाकर निकलवा दिया जाएगा और बाहर का पानी सूखने के बाद रास्ते पर एक ऊंची से पुलिया बनवाई जाएगी, जिससे यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए।