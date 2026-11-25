लखीमपुर खीरी जिले में सीमावर्ती गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में 70वीं वाहिनी एसएसबी ने सराहनीय पहल शुरू की है। नेपाल सीमा से सटे फकीरपुरी गांव में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत बुधवार को 15 दिवसीय सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण शुरू कराया गया।

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कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन, उप कमांडेंट राजू यादव की अध्यक्षता में 15 महिलाओं को हरिशंकर शिक्षण सेवा संस्थान की ओर से सिलाई एवं कढ़ाई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कपड़ों की कटिंग, आधुनिक सिलाई तकनीक, विभिन्न प्रकार की कढ़ाई, सिलाई मशीन के रखरखाव की जानकारी शामिल है।कमांडेंट ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को केवल सिलाई-कढ़ाई का हुनर सिखाना ही नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना भी है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाएं अपने घरों में कपड़े सिलकर घरेलू खर्चों में बचत कर सकेंगी। इसके साथ ही वे अपना सिलाई केंद्र खोलकर या छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर नियमित आमदनी भी कर सकती हैं।आर्थिक रूप से सक्षम बनने से महिलाओं की परिवार में भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही वे गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनेंगी। ग्राम प्रशासक माधुरी देवी ने रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए एसएसबी की सराहना की। इस दौरान निरीक्षक सामान्य उपेंद्र मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।