यूपी बोर्ड : 12 से शुरू होगी केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया

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चयनित केंद्रों की छात्र आवंटन सहित सूची 22 अक्तूबर को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड होगी। डिबार, मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई वाले और अनर्ह विद्यालयों की सूची 23 अक्तूबर को प्रदर्शित होगी।चयनित केंद्रों पर छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक 28 अक्तूबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियों के परीक्षण और निस्तारण के बाद अनुमोदित आख्या छह नवंबर तक परिषद की वेबसाइट पर भेजी जाएगी।अनुमोदित केंद्रों की सूची 16 नवंबर को अपलोड होगी। मानक से अधिक दूरी या क्षमता से अधिक छात्र आवंटन पर 21 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन किया जा सकेगा। अंतिम सूची छात्र आवंटन सहित 27 नवंबर को अपलोड होगी।