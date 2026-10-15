सोनीपत फैक्टरी हादसा: आग में जिंदा जलकर चाचा-भतीजे की मौत, लखीमपुर खीरी के हरदी गांव में पसरा मातम

हरियाणा के सोनीपत स्थित पॉलीफॉम फैक्टरी में आग लगने की घटना में लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र के हरदी गांव निवासी चाचा-भतीजे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। दोनों करीब दो माह पहले रोजी-रोटी की तलाश में हरियाणा गए थे। बृहस्पतिवार को हादसे की खबर मिलने के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है।

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हरदी गांव निवासी सुनील पाल (20 वर्ष) पुत्र रामनरेश पाल और उसके चाचा कन्हैया पाल (32 वर्ष) पुत्र सियाराम एक साथ सोनीपत में मजदूरी करते थे। परिजनों के मुताबिक, दोनों सोनीपत के सफियाबाद रोड स्थित सेक्टर-42 के खेड़ी मनाजात गांव में किला नंबर 14 के पास स्थित लीजेंड पॉलीफॉम्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी में काम करते थे। परिवार की रोजी-रोटी चलाने के लिए दोनों करीब दो माह पहले घर से निकले थे। विज्ञापन



बताया गया कि बृहस्पतिवार तड़के फैक्टरी में आग लग गई। घटना के बाद सुनील और कन्हैया का पता नहीं चल सका। दोनों के लापता होने की सूचना मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो उठे और सोनीपत के लिए रवाना हो गए। बाद में दोनों की मौत की खबर मिली। इससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हरदी गांव निवासी सुनील पाल (20 वर्ष) पुत्र रामनरेश पाल और उसके चाचा कन्हैया पाल (32 वर्ष) पुत्र सियाराम एक साथ सोनीपत में मजदूरी करते थे। परिजनों के मुताबिक, दोनों सोनीपत के सफियाबाद रोड स्थित सेक्टर-42 के खेड़ी मनाजात गांव में किला नंबर 14 के पास स्थित लीजेंड पॉलीफॉम्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी में काम करते थे। परिवार की रोजी-रोटी चलाने के लिए दोनों करीब दो माह पहले घर से निकले थे।बताया गया कि बृहस्पतिवार तड़के फैक्टरी में आग लग गई। घटना के बाद सुनील और कन्हैया का पता नहीं चल सका। दोनों के लापता होने की सूचना मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो उठे और सोनीपत के लिए रवाना हो गए। बाद में दोनों की मौत की खबर मिली। इससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

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