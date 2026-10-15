सोनीपत फैक्टरी हादसा: आग में जिंदा जलकर चाचा-भतीजे की मौत, लखीमपुर खीरी के हरदी गांव में पसरा मातम
हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्टरी में लगी भीषण आग में लखीमपुर खीरी के हरदी गांव निवासी चाचा-भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों करीब दो महीने पहले रोजी-रोटी की तलाश में सोनीपत गए थे।
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हरियाणा के सोनीपत स्थित पॉलीफॉम फैक्टरी में आग लगने की घटना में लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र के हरदी गांव निवासी चाचा-भतीजे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। दोनों करीब दो माह पहले रोजी-रोटी की तलाश में हरियाणा गए थे। बृहस्पतिवार को हादसे की खबर मिलने के बाद से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक का माहौल है।
हरदी गांव निवासी सुनील पाल (20 वर्ष) पुत्र रामनरेश पाल और उसके चाचा कन्हैया पाल (32 वर्ष) पुत्र सियाराम एक साथ सोनीपत में मजदूरी करते थे। परिजनों के मुताबिक, दोनों सोनीपत के सफियाबाद रोड स्थित सेक्टर-42 के खेड़ी मनाजात गांव में किला नंबर 14 के पास स्थित लीजेंड पॉलीफॉम्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी में काम करते थे। परिवार की रोजी-रोटी चलाने के लिए दोनों करीब दो माह पहले घर से निकले थे।
बताया गया कि बृहस्पतिवार तड़के फैक्टरी में आग लग गई। घटना के बाद सुनील और कन्हैया का पता नहीं चल सका। दोनों के लापता होने की सूचना मिलने पर परिवार के लोग परेशान हो उठे और सोनीपत के लिए रवाना हो गए। बाद में दोनों की मौत की खबर मिली। इससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
गांव के लोग भी स्तब्ध
चाचा-भतीजे की मौत की खबर से गांव के लोग भी स्तब्ध हैं। परिवार के लोगों को इस हादसे से गहरा सदमा लगा है। रोजी-रोटी की तलाश में घर से दूर गए दोनों की मौत ने परिवार को मुश्किल में डाल दिया है।
गांव के लोगों ने बताया कि कन्हैया के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। इनमें रोहित (10), हिंमांशु (8), छोटू (5) हैं। उसकी पत्नी की करीब डेढ़ साल पहले मौत हो गई थी। मां के बाद अब पिता का साया भी सिर से उठने जाने से तीनों बच्चों का रो-रो कर बुरा हाल है। वहीं सुनील अविवाहित है। सुनील के दो भाई हैं। सुनील मझला था।