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दोनों मजदूर काम खत्म कर ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे। उनका वाहन पुराने बस अड्डे से कुछ पहले होटल के सामने पहुंचा था, तभी पलिया की ओर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंचे। भीड़ ने चालक से घायलों का तत्काल इलाज कराने की मांग की। इस पर चालक ने वाहन मालिक को फोन कर घटना की जानकारी दी। मालिक की ओर से उपचार के लिए आर्थिक मदद भिजवाए जाने के बाद भीड़ ने ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ दी।स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मार्ग पर यातायात अनियंत्रित रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस घटना से कुछ समय पहले इसी स्थान के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया था। उसे मामूली चोटें आईं और वह बाइक उठाकर चला गया।सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।