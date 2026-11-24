Lakhimpur Kheri News: सरिया लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से ई-रिक्शा में सवार दो मजदूर घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 24 Nov 2026 11:19 PM IST
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पलियाकलां। पलिया-संपूर्णानगर मार्ग पर मंगलवार देर शाम एक होटल के सामने सरिया लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली से ई-रिक्शा में टक्कर लग गई। हादसे में ई-रिक्शा सवार ग्राम बड़ागांव निवासी मजदूर लाइक अहमद और शिवा गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर जुटी भीड़ ने उसे पकड़ लिया।
दोनों मजदूर काम खत्म कर ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे। उनका वाहन पुराने बस अड्डे से कुछ पहले होटल के सामने पहुंचा था, तभी पलिया की ओर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंचे। भीड़ ने चालक से घायलों का तत्काल इलाज कराने की मांग की। इस पर चालक ने वाहन मालिक को फोन कर घटना की जानकारी दी। मालिक की ओर से उपचार के लिए आर्थिक मदद भिजवाए जाने के बाद भीड़ ने ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ दी।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मार्ग पर यातायात अनियंत्रित रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस घटना से कुछ समय पहले इसी स्थान के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया था। उसे मामूली चोटें आईं और वह बाइक उठाकर चला गया।
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सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
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दोनों मजदूर काम खत्म कर ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे। उनका वाहन पुराने बस अड्डे से कुछ पहले होटल के सामने पहुंचा था, तभी पलिया की ओर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर पहुंचे। भीड़ ने चालक से घायलों का तत्काल इलाज कराने की मांग की। इस पर चालक ने वाहन मालिक को फोन कर घटना की जानकारी दी। मालिक की ओर से उपचार के लिए आर्थिक मदद भिजवाए जाने के बाद भीड़ ने ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ दी।
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स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मार्ग पर यातायात अनियंत्रित रहता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस घटना से कुछ समय पहले इसी स्थान के पास एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया था। उसे मामूली चोटें आईं और वह बाइक उठाकर चला गया।
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सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।