फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Two brothers get life imprisonment for killing aunt and niece

Lakhimpur Kheri News: बुआ-भतीजी की हत्या में दो सगे भाइयों को उम्रकैद

Thu, 08 Oct 2026 11:18 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 08 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Two brothers get life imprisonment for killing aunt and niece
लखीमपुर खीरी। निघासन के गांव कटहा में रामनाथ यादव की हत्या में सुलह करने से इन्कार पर बेटी आरती और पोती फूलकुमारी के कत्ल में गांव के दो भाइयों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी अवधेश और सत्यप्रकाश पर 88-88 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामनाथ की हत्या के मामले में अवधेश को जेल भेजा गया था। सवा साल बाद जमानत पर छूटकर आए अवधेश और उसके परिवार ने पीड़ित परिवार को गवाही बदलने और सुलह करने की धमकी दी। इन्कार पर 2017 में 22 फरवरी की रात अवधेश और सत्यप्रकाश ने अन्य साथियों के साथ मिलकर रामनाथ के घर पर धावा बोल दिया था। हंसिया व अन्य धारदार हथियारों के हमले से रामनाथ की पोती पांच वर्षीय फूलकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं रामनाथ की बेटी आरती (12), बेटा राजेंद्र उर्फ रज्जन, उसकी पत्नी और परिवार की अन्य महिलाएं भी घायल हुईं। इलाज के दौरान आरती की भी मौत हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने अवधेश और सत्य प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान रज्जन यादव व परिवार के अन्य लोगों के साथ ही डॉ. राजीव राजपूत, फार्मासिस्ट त्रिभुवन सिंह, सीओ सुशील चंद्र शुक्ला और अन्य पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कराए।
विज्ञापन
विज्ञापन


बृहस्पतिवार को एडीजे रेनू सिंह ने अवधेश और सत्य प्रकाश को दोहरे हत्याकांड में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed