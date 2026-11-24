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दुधवा टाइगर रिजर्व का नया पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद से किशनपुर अभयारण्य, 23 नंबर मार्ग और दुधवा पार्क में देश-विदेश के पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के एफडी डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि यहां बाघों के अलावा कुलांचे भरते बारासिंगा, हिरन, चीतल, सांभर, पाढ़ा, तेंदुए और भालू भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी भी सैलानियों के लिए खास आकर्षण है। यही वजह है कि पर्यटन सत्र की शुरुआत से ही यहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व का नया पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद से किशनपुर अभयारण्य, 23 नंबर मार्ग और दुधवा पार्क में देश-विदेश के पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के एफडी डॉ. एच. राजामोहन ने बताया कि यहां बाघों के अलावा कुलांचे भरते बारासिंगा, हिरन, चीतल, सांभर, पाढ़ा, तेंदुए और भालू भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी भी सैलानियों के लिए खास आकर्षण है। यही वजह है कि पर्यटन सत्र की शुरुआत से ही यहां पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

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बांकेगंज। दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान बाघों की मौजूदगी विदेशी पर्यटकों के लिए यादगार बन गई। सोमवार शाम सफारी पर निकले ब्रिटिश पर्यटक गाडफ्रे और एन्डिया नतालिए को दक्षिण सोनारीपुर रेंज में अलग-अलग पर्यटन मार्गों पर बाघिन और शावक की चहलकदमी देखने को मिली। इस नजारे को देखकर दोनों रोमांचित हो उठे और जिप्सी से ही कैमरों में कैद कर लिया।