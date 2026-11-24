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बौधिया खुर्द में मंगलवार सुबह बाघ ने खेत में नीलगाय का शिकार कर लिया। दोनों घटनाओं के बाद वन विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी।अंबेडकर नगर निवासी गुरप्रीत सिंह पुत्र तरसेम सिंह के घर में सोमवार रात करीब 11 बजे गन्ने के खेतों की ओर से आया बाघ घुस गया। उसने घारी में बंधी बछिया पर हमला कर दिया। उसकी आवाज सुनकर जागे परिजनों ने शोर मचाते हुए लाठी-डंडों से बाघ को गन्ने के खेत की ओर खदेड़ दिया, लेकिन तब तक बछिया की मौत हो चुकी थी।परिजनों ने रात में ही पलिया रेंज के रेंजर विनय कुमार सिंह को सूचना दी। रेंजर ने वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा। टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर मृत बछिया का पंचनामा भरा और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की।उधर, बौधिया खुर्द में मंगलवार सुबह आबादी के करीब भगवती प्रसाद के खेत में नीलगाय चर रही थी। इसी दौरान बाघ ने उस पर हमला कर दिया। आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बाघ को देखा तो अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने शोर मचाते हुए भागकर जान बचाई। बाघ ने नीलगाय को दौड़ाकर मार डाला। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया, लेकिन बाघ के स्पष्ट पगमार्क नहीं मिले। वनकर्मियों ने ग्रामीणों को अकेले खेतों की ओर न जाने की हिदायत दी। विभाग को आशंका है कि बाघ शिकार के पास दोबारा लौट सकता है।पलिया रेंज के रेंजर विनय कुमार सिंह ने बताया कि बछिया के मालिक को वन विभाग के नियमानुसार निर्धारित मुआवजा दिलाया जाएगा। ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर बाघ की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। वहीं, मझगईं के वन क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि बौधिया खुर्द के पास बाघ द्वारा नीलगाय का शिकार किए जाने की पुष्टि हुई है। मौके पर स्पष्ट पैरों के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है।