मन्ना टांडा रोड पर पिछले तीन दिनों से टाइगर गन्ने के खेत में डेरा जमाए हुए है। उसकी मौजूदगी से आसपास के गांवों में दहशत है। किसान खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार कांबिंग कर टाइगर की गतिविधियों पर नजर रख रही है।रेंजर भीरा रमाकांत सक्सेना ने बताया कि वन विभाग की टीम लगातार कांबिंग कर रही है। ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि लोग गन्ने के खेतों में अकेले न जाएं और टाइगर दिखाई देने पर उसे छेड़ने के बजाय वन विभाग को सूचना दें। इधर, भीरा-किशनपुर मार्ग पर टाइगर का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई है। लोगों ने वन विभाग से टाइगर को सुरक्षित पकड़ने की मांग की है।