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हादसे में तीन लोग घायल हो गए। इनमें ट्रॉली पर सवार कुलदीप गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि कार चालक अमरीश और ट्रैक्टर चालक बादल को मामूली चोटें आईं।ग्राम थरिया, थाना नीमगांव निवासी अमरीश बेहजम के पास स्थित कुलदीप का गन्ना बेचने गए थे। सोमवार रात करीब 12 बजे वह गांव लौट रहे थे। रात 12:10 बजे बेहजम-मैकलगंज मार्ग पर लखीमपुर की ओर से आ रही कार संख्या यूपी16 एके 3812 की ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर चालक की पहचान गड़रुआ निवासी बादल (21) पुत्र शिव प्रकाश के रूप में हुई। इसी गांव के कुलदीप (26) भी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार थे। ट्रॉली पलटने से कुलदीप खाई में जा गिरे। उनके पैर की हड्डी टूट गई और सिर में चोट आई।सूचना पर डायल 112 के पुलिसकर्मी और लीला कुआं पुलिस के उपनिरीक्षक ज्ञान प्रकाश मिश्र, कांस्टेबल राजू सिंह, सचिन पाल, अंशुल कुमार और कपिल कुमार मौके पर पहुंचे। घायल कुलदीप को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लखीमपुर भेजा गया। हालांकि, उनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है।सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर कब्जे में है। अभी किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है।