लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, नर्सिंग की दो छात्राओं समेत तीन की मौत

जानकारी के अनुसार, निघासन क्षेत्र के बोटन पूर्वा निवासी क्रांति (24 वर्ष) पुत्री रामखिलावन वन बीट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग और प्रियंका (25 वर्ष) पुत्री पृथ्वीपाल जीएनएम का कोर्स कर रही थी। कॉलेज में अवकाश होने के कारण दोनों छात्राएं अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से अपने घर जा रही थीं। भीरा से पलिया की ओर जाते समय रपटा पुल के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में बाइक सवार युवक और दोनों छात्राओं की मौके पर मौत हो गई।