लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, नर्सिंग की दो छात्राओं समेत तीन की मौत
लखीमपुर खीरी के भीरा क्षेत्र में शनिवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक और दो छात्राओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और करीब 500 मीटर तक घिसटती चली गई।
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लखीमपुर खीरी जिले में भीरा-पलिया हाईवे पर भीरा कस्बा से करीब एक किलोमीटर दूर रपटा पुल के पास शनिवार को ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो छात्राओं समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों छात्राएं वन बीट कॉलेज में नर्सिंग व जीएनएम की पढ़ाई कर रही थीं। हादसे के बाद ट्रक के नीचे फंसी बाइक करीब 500 मीटर तक घिसटती चली गई थी। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार, निघासन क्षेत्र के बोटन पूर्वा निवासी क्रांति (24 वर्ष) पुत्री रामखिलावन वन बीट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग और प्रियंका (25 वर्ष) पुत्री पृथ्वीपाल जीएनएम का कोर्स कर रही थी। कॉलेज में अवकाश होने के कारण दोनों छात्राएं अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से अपने घर जा रही थीं। भीरा से पलिया की ओर जाते समय रपटा पुल के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में बाइक सवार युवक और दोनों छात्राओं की मौके पर मौत हो गई।