Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया से बड़े शहरों के लिए रोडवेज बस सेवा नहीं

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तराई विकास संस्थान और तिकुनिया उद्योग व्यापार मंडल लंबे समय से बड़ी रेल लाइन और रोडवेज बस स्टैंड की मांग कर रहे हैं। संस्थान के सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के अनुसार, लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए सीधी बस या रेल सेवा नहीं है। इसका फायदा निजी बस संचालक उठा रहे हैं। संवाद विज्ञापन

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सीतापुर और गोला डिपो की बसें तिकुनिया जाती हैं। लखीमपुर डिपो में लखनऊ, अयोध्या धाम, बहराइच और दिल्ली के लिए बस उपलब्ध नहीं है। बस स्टैंड की जानकारी नहीं है। विज्ञापन विज्ञापन

— गीता सिंह, एआरएम, लखीमपुर तराई विकास संस्थान और तिकुनिया उद्योग व्यापार मंडल लंबे समय से बड़ी रेल लाइन और रोडवेज बस स्टैंड की मांग कर रहे हैं। संस्थान के सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के अनुसार, लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए सीधी बस या रेल सेवा नहीं है। इसका फायदा निजी बस संचालक उठा रहे हैं। संवादसीतापुर और गोला डिपो की बसें तिकुनिया जाती हैं। लखीमपुर डिपो में लखनऊ, अयोध्या धाम, बहराइच और दिल्ली के लिए बस उपलब्ध नहीं है। बस स्टैंड की जानकारी नहीं है।— गीता सिंह, एआरएम, लखीमपुर

तिकुनिया। भारत-नेपाल सीमा के प्रमुख बाजार तिकुनिया से लखनऊ, बहराइच, अयोध्या धाम और दिल्ली के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा नहीं है। बस स्टैंड सड़क किनारे खुले में होने और रोडवेज कर्मचारी की तैनाती न होने से यात्रियों को बसों के आवागमन की जानकारी भी नहीं मिल पाती। इससे उन्हें मौसम की मार झेलते हुए इंतजार करना पड़ता है।