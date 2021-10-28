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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   There is no roadways bus service from Tikunia to major cities

Lakhimpur Kheri News: तिकुनिया से बड़े शहरों के लिए रोडवेज बस सेवा नहीं

Sat, 10 Oct 2026 12:16 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:16 AM IST
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There is no roadways bus service from Tikunia to major cities
तिकुनिया। भारत-नेपाल सीमा के प्रमुख बाजार तिकुनिया से लखनऊ, बहराइच, अयोध्या धाम और दिल्ली के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा नहीं है। बस स्टैंड सड़क किनारे खुले में होने और रोडवेज कर्मचारी की तैनाती न होने से यात्रियों को बसों के आवागमन की जानकारी भी नहीं मिल पाती। इससे उन्हें मौसम की मार झेलते हुए इंतजार करना पड़ता है।
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तराई विकास संस्थान और तिकुनिया उद्योग व्यापार मंडल लंबे समय से बड़ी रेल लाइन और रोडवेज बस स्टैंड की मांग कर रहे हैं। संस्थान के सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के अनुसार, लखनऊ, अयोध्या, बहराइच, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए सीधी बस या रेल सेवा नहीं है। इसका फायदा निजी बस संचालक उठा रहे हैं। संवाद
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सीतापुर और गोला डिपो की बसें तिकुनिया जाती हैं। लखीमपुर डिपो में लखनऊ, अयोध्या धाम, बहराइच और दिल्ली के लिए बस उपलब्ध नहीं है। बस स्टैंड की जानकारी नहीं है।
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— गीता सिंह, एआरएम, लखीमपुर
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