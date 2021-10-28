Lakhimpur Kheri News: आठ गांवों की राह होगी आसान, सड़क निर्माण के लिए बजट मंजूर

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लोक निर्माण विभाग खंड-एक के अधिशासी अभियंता केके झा ने बताया कि संपर्क मार्ग के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया जारी है। बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। विज्ञापन

इस मार्ग से बबियारी, बैरिया, बाबागंज, डंडूंरी, मुन्नालाल पुरवा, भवनिया पुरवा, सरपतहा और कठौहा-भैरमपुर के ग्रामीणों का आवागमन जुड़ा है। सड़क बनने से इन गांवों के लोगों को आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। विज्ञापन विज्ञापन

ग्रामीण अधिवक्ता राम निवास, रूप चंद जायसवाल, आशीष कुमार और अब्दुल वहीद आदि ने बताया कि संपर्क मार्ग का निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत देने वाला होगा। सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा। अब ग्रामीणों को निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार है। लोक निर्माण विभाग खंड-एक के अधिशासी अभियंता केके झा ने बताया कि संपर्क मार्ग के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया जारी है। बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।इस मार्ग से बबियारी, बैरिया, बाबागंज, डंडूंरी, मुन्नालाल पुरवा, भवनिया पुरवा, सरपतहा और कठौहा-भैरमपुर के ग्रामीणों का आवागमन जुड़ा है। सड़क बनने से इन गांवों के लोगों को आने-जाने में सहूलियत मिलेगी।ग्रामीण अधिवक्ता राम निवास, रूप चंद जायसवाल, आशीष कुमार और अब्दुल वहीद आदि ने बताया कि संपर्क मार्ग का निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत देने वाला होगा। सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा। अब ग्रामीणों को निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार है।

लखीमपुर खीरी। निघासन क्षेत्र के आठ गांवों के ग्रामीणों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। बबियारी से बेहननपुरवा तक 1.40 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए शासन ने 161.94 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इसमें 3.86 लाख रुपये मार्ग के रखरखाव के लिए शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग खंड-एक के अनुसार, निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होने के बाद काम शुरू कराया जाएगा।