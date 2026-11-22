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बिना रिफ्लेक्टर और ओवरहाइट ट्रॉलियां कोहरे के बीच सड़कों पर दौड़ रही हैं। खराब सड़कें और गड्ढे खतरे को और बढ़ा रहे हैं। अमीरनगर के बढ़ैयाखेड़ा गांव निवासी सावन सिंह (55) शनिवार तड़के करीब तीन बजे खेत से गन्ना लेकर कुंभी चीनी मिल जा रहे थे। चकरोड से मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाते समय वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके नीचे दबकर उनकी मौत हो गई।रविवार सुबह गोला-लखीमपुर हाईवे के रेलवे ओवरब्रिज पर गोला चीनी मिल जा रही गन्ना लदी ट्रॉली से रोडवेज की एसी बस टकरा गई। ट्रॉली पलट गई और ट्रैक्टर ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर लटक गया। हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे रामपाल वर्मा (66) और बस के दोनों चालक घायल हुए। बस में सवार सात यात्री सुरक्षित रहे।गोला क्षेत्र में गन्ना ढुलाई में लगे कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर या रेडियम पट्टी नहीं है। रात और कोहरे में पीछे से आने वाले वाहन चालकों को इनका अंदाजा नहीं लग पाता। कई वाहनों पर पर्याप्त रेड लाइट और चेतावनी संकेतक भी नहीं हैं। निघासन की बेलरायां चीनी मिल और क्रेशरों तक गन्ना पहुंचाने के लिए क्षमता से अधिक ऊंचाई वाली ट्रॉलियां और ट्रक दौड़ रहे हैं। कुछ जगह एक ट्रैक्टर से दो ट्रॉलियां जोड़कर ढुलाई की जा रही है।गन्ना वाहनों से जुड़े हादसों में पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। 27 दिसंबर 2025 को मिल रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से भारत भूषण कॉलोनी के रामसागर (55) की मौत हो गई थी। 24 जनवरी 2026 को खुटार रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से अंडा विक्रेता सहित तीन लोग घायल हुए थे।संसारपुर में विमल गौतम, अमीननगर क्षेत्र में आदिल खां (20) और लालनगंज के रामसागर (30) की भी गन्ना सीजन में मौत हो चुकी है। निघासन-रकेहटी मार्ग पर खड़ी ट्रॉली में पीछे से कार घुसने से भी तीन लोगों की जान चली गई थी। अप्रैल 2026 में धौरहरा के सोहरिया गांव के लोग मुंडन संस्कार में जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से पांच लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि, यह हादसा गन्ना सीजन से पहले का है।गन्ना मार्ग पर गड्ढे भी बढ़ा रहे जोखिमसिकंदराबाद क्षेत्र में लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर मणिकापुर तिराहे से सिकंदराबाद तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी मार्ग से गन्ना वाहन कुंभी चीनी मिल जाते हैं। जगह-जगह गड्ढे होने से बाइक, ई-रिक्शा और कार पलटने की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐरा मिल का पेराई सत्र शुरू होने से खमरिया चौराहे से मिल तक दिनभर गन्ना लदी ट्रॉलियों की आवाजाही रहती है और जाम लगता है। कई ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर और चेतावनी संकेतक नहीं होने से रात में खतरा बढ़ जाता है।वाहनों में लगवाए रिफ्लेक्टरअमीरनगर। कुंभी चीनी मिल प्रबंधन ने गन्ना लदी ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगवाने शुरू किए हैं। गन्ना महाप्रबंधक चंद्रहास ने बताया कि घने कोहरे में ट्रॉलियों की पहचान आसानी से हो सके, इसलिए रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इससे पीछे से आने वाले वाहन चालकों को सावधानी बरतने में मदद मिलेगी। संवादओवरहाइट गन्ना वाहनों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गन्ना वाहनों की अधिकतम ऊंचाई चार मीटर (13.12 फुट) से अधिक नहीं होनी चाहिए। जांच में करीब 14 वाहन निर्धारित ऊंचाई से अधिक मिले, जिनके चालान किए गए। वाहनों को थानों में खड़ा कराने में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए सीज की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वाहनों में रिफ्लेक्टर भी लगवाए जा चुके हैं। जिनमें नहीं मिलते, उन पर कार्रवाई की जाती है।-शांति भूषण पांडेय, एआरटीओओवरहाइट गन्ना वाहनों की रोकथाम के लिए योजना बनाई जा चुकी है। सभी सेंटरों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित मानक के अनुसार ही गन्ना भरें। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और वह गन्ना खरीदा नहीं जाएगा। वाहनों में रिफ्लेक्टर और लाल कपड़ा लगवाने के निर्देश भी दिए गए हैं।-जितेंद्र कुमार मिश्र, जिला गन्ना अधिकारी