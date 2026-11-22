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किसानों का आरोप है कि ट्रांसपोर्टरों की उदासीनता के चलते क्रय केंद्रों पर समय से ट्रक नहीं पहुंच रहे हैं। गन्ना डालने के बाद समय पर तौल और उठान नहीं होने से केंद्रों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इसका असर अगली पर्ची पर भी पड़ रहा है। पहले डाले गए गन्ने का उठान नहीं होने से किसान अगली पर्ची का गन्ना केंद्र तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं।किसानों का कहना है कि पेराई सत्र की शुरुआत में ही अव्यवस्था चिंता का विषय है। समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो पूरे सत्र में किसानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने ढखेरवा खालसा, त्रिकौलिया समेत प्रभावित केंद्रों पर पर्याप्त ट्रकों की व्यवस्था कराने, नियमित उठान और समय से तौल सुनिश्चित कराने की मांग की है।मुख्य गन्ना अधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि गन्ना क्रय केंद्रों पर जाम की समस्या है। जल्द ही गन्ने का उठान कराकर किसानों की समस्या का समाधान कराया जाएगा।