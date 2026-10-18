Lakhimpur Kheri News: विज्ञान नगरी का भ्रमण करेंगे विद्यार्थी

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मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि आंचलिक विज्ञान नगरी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की इकाई है। यहां साइमैक्स थिएटर, 3-डी शो, केओएस शो, विज्ञान शो, प्रागैतिहासिक प्राणी उद्यान, विज्ञान पार्क और विज्ञान विषयों पर आधारित सात दीर्घाएं हैं। 10-डी थिएटर में ‘जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ’ शो भी आकर्षण का केंद्र है।सामान्य विद्यालयों के 26 या अधिक विद्यार्थियों के समूह के लिए प्रवेश शुल्क 20 रुपये, साइमैक्स शो 30 रुपये, 3-डी शो 20 रुपये, केओएस शो 20 रुपये, विज्ञान शो 10 रुपये और 10-डी थिएटर शो 100 रुपये है। राजकीय और नगरपालिका विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क 10 रुपये, साइमैक्स शो 25 रुपये, 3-डी शो 15 रुपये, केओएस शो 15 रुपये, विज्ञान शो 10 रुपये और 10-डी थिएटर शो 100 रुपये निर्धारित है।डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की विज्ञान नगरी में भागीदारी बढ़ाने और अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल की गई है। यहां विद्यार्थी प्रयोगों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनों के जरिए वैज्ञानिक सिद्धांत समझ सकेंगे। इससे उनकी जिज्ञासा, तार्किक क्षमता और वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। संवाद