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पलियाकलां में गन्ना सहकारी समिति के 19 गोदामों में डीएपी नहीं है। सचिव ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि स्टॉक खत्म है। हालांकि, अन्य खाद उपलब्ध हैं। डीएपी आते ही वितरण किया जाएगा। सेमरीपुरवा गोदाम पर ताला लटका मिला और परिसर में जानवर बंधे थे।खमरिया में 450 यूरिया और 40 एनपीके उपलब्ध है, लेकिन डीएपी नहीं है। खाद के इंतजार में बैठे किसान रामचरण ने बताया कि वह तीन-चार दिन से चक्कर लगा रहे हैं। गन्ने और सरसों की बोआई के लिए डीएपी की जरूरत है। बस्तौली में भी यूरिया है, लेकिन डीएपी नहीं। सचिव अनुज मिश्रा ने बताया कि यूरिया वितरित की जा रही है।पसगवां और खरगापुर समितियों पर करीब 15 दिनों से डीएपी और एनपीके दोनों नहीं हैं। जसमढ़ी समिति के सचिव कन्हैया लाल शर्मा ने बताया कि वहां डीएपी का स्टॉक खत्म हो चुका है। बेहजम की समिति अछनिया में भी डीएपी नहीं है, जबकि अंदापुर में डीएपी और एनपीके दोनों उपलब्ध नहीं हैं।-डीएपी की दो रैक की डिमांड की गई है, जो जल्द आने वाली है। अब तक 800 एमटी डीएपी का वितरण कराया जा चुका है।-प्रवीण कुमार, एआर कोऑपरेटिव