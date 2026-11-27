विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के 3106 विद्यालयों में करीब साढ़े चार लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को मंच देने के लिए विद्यालय से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। ब्लॉक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र-छात्राएं और टीमें जिला स्तर पर प्रतिभाग करेंगी।बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विकासखंड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों और टीमों की सूची निर्धारित प्रारूप में जिला व्यायाम शिक्षक को उपलब्ध कराएं। जिला व्यायाम शिक्षकों को जनपदीय प्रतियोगिताओं की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।जलेबी, चम्मच और कुर्सी दौड़ में बच्चों ने मारी बाजीफोटो-12तिकुनिया। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के 51वें स्थापना दिवस पर प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं के बच्चों के बीच खेलकूद प्रतियोगिताएं हुईं। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह से प्रतिभाग किया। कॉलेज के सह प्रबंधक आशीष गर्ग और प्राइमरी के प्रधानाचार्य मुकेश गोयल मौजूद रहे।प्रधानाचार्य मुकेश गोयल ने बताया कि यूकेजी की जलेबी दौड़ में अमित प्रथम, विनीत द्वितीय और कामिनी तृतीय रहीं। ताली दौड़ में हरजीत सिंह ने पहला, पूजा ने दूसरा और अनिरुद्ध ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग की कुर्सी दौड़ में आकाश प्रथम और जैस खान द्वितीय रहे। चम्मच दौड़ में आरोही प्रथम, वंशिका द्वितीय और शरनदीप कौर तृतीय रहीं। नर्सरी की जलेबी दौड़ में अरमान प्रथम, अर्जुन द्वितीय और अभि तृतीय रहे। संवाद