Lakhimpur Kheri News: ‘इतनी शक्ति हमें देना दाता’ गाकर उठाई हक की आवाज

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संघ के जिलाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव, संरक्षक संजय राय और सीएमओ कार्यालय कार्यकारिणी अध्यक्ष लाला सिंह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सभी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और समान कार्य-समान वेतन की मांग दोहराई। कर्मचारियों ने सरकार के प्रति रोष जताते हुए अपनी मांगें पूरी करने की अपील की।प्रार्थना सभा में ‘हम चलें नेक रास्ते पर हरदम, भूलकर भी कोई भूल हो ना’ भी गाया गया। इस दौरान इफ्तिखार खान, गुड़िया देवयानी गुप्ता, मो. सईद, डॉ. केके भार्गव, डॉ. शिखर बाजपेई, कमलेश गौतम, डॉ. नेहा फातिमा, डॉ. अखिलेश शुक्ला, डॉ. पुनीत शुक्ला, स्तुति कक्कड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे।