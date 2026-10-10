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Lakhimpur Kheri News: पहली यात्रा में ही पांच घंटे देरी से चली पूजा स्पेशल

Sat, 10 Oct 2026 11:14 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 11:14 PM IST
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Puja Special was delayed by five hours in its first journey
मैलानी में खड़ी लालकुआं-कोलकाता एक्सप्रेसस्रोत- संवाद फाइल फोटो
मैलानी। त्योहारी सीजन में आठ फेरों के लिए चलाई गई कोलकाता-लालकुआं पूजा स्पेशल एक्सप्रेस पहली यात्रा में ही करीब साढ़े चार घंटे देरी से चल रही है। शनिवार को कोलकाता से रवाना हुई ट्रेन रविवार को मैलानी, गोला और लखीमपुर के रास्ते जिले से गुजरेगी।
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रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि ट्रेन नंबर 05060 लालकुआं-कोलकाता एक्सप्रेस आठ अक्तूबर से 26 नवंबर तक और ट्रेन नंबर 05059 कोलकाता-लालकुआं एक्सप्रेस 10 अक्तूबर से 28 नवंबर तक आठ-आठ फेरों के लिए चलाई जाएंगी।
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पुनर्निर्धारण के कारण ट्रेन नंबर 05059 शनिवार को निर्धारित सुबह पांच बजे के बजाय सुबह 10 बजे कोलकाता से रवाना हुई। इसका निर्धारित समय लखीमपुर में सुबह 8:38 बजे, गोला गोकर्णनाथ में 9:10 बजे, मैलानी में 10 बजे, पूरनपुर में 10:50 बजे, पीलीभीत में 11:55 बजे, भोजीपुरा में दोपहर 1:15 बजे, किच्छा में 2:33 बजे और लालकुआं में 3:45 बजे है।
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रेलवे के अधिकृत एप नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) के अनुसार, ट्रेन शनिवार को निर्धारित समय से करीब साढ़े चार घंटे देरी से चल रही थी। ऐसे में रविवार को जिले के स्टेशनों पर भी इसके देर से पहुंचने की संभावना है।
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