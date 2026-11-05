लखीमपुर खीरी: घर के फ्रीजर से प्रतिबंधित मांस बरामद, खेत में मिले गोवंश के अवशेष, जांच में जुटी पुलिस

लखीमपुर खीरी के भीरा कस्बे में एक घर के फ्रीजर से प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पहुंची भीरा थाना पुलिस ने शमीर के घर से मांस बरामद किया। इसके बाद इमलिया रोड पर नहर के आगे एक खेत में गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। लगातार सामने आ रहे इन मामलों से क्षेत्र में हलचल मची हुई है।

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राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भीरा पुलिस को कस्बे के एक घर में प्रतिबंधित मांस रखे होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के फ्रीजर से मांस बरामद किया। मांस की पहचान और उसके प्रतिबंधित होने की पुष्टि के लिए पुलिस जांच करा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मांस कहां से लाया गया था और इसे घर में रखने के पीछे क्या वजह थी।घर से मांस बरामद होने के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इमलिया रोड पर नहर के आगे कई खेतों में गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इसी स्थान पर फरवरी में भी दूसरे खेत से पशु के अवशेष मिले थे, लेकिन उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार सामने आ रहे मामलों ने पुलिस की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं।