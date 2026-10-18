फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Police face a double challenge in the murder case

Lakhimpur Kheri News: हत्याकांड में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती

Sun, 18 Oct 2026 11:13 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Police face a double challenge in the murder case
लखीमपुर खीरी। मथना गांव निवासी 65 वर्षीय शिवसागर वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर हत्याकांड का खुलासा कर हमलावरों तक पहुंचना है, वहीं दूसरी ओर 19 जनवरी 2026 को उनके भतीजे सुनील पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन

परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले की घटना का खुलासा किया होता तो शायद शिवसागर की हत्या नहीं होती। शिवसागर की हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रविवार को आई पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के अनुसार, शिवसागर की गर्दन, पेट, पीठ और सीने पर कई वार किए गए थे। इससे एक से अधिक हमलावरों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।
विज्ञापन

तीन डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमाॅर्टम किया और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
रविवार दोपहर आईजी लखनऊ रेंज एस. किरण खीरी पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन में एसएसपी, एएसपी और सीओ के साथ बैठक कर हत्याकांड की जांच की प्रगति जानी। आईजी ने अधिकारियों को जल्द घटना का खुलासा करने और आरोपियों को जेल भेजने के निर्देश दिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed