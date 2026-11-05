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लखीमपुर खीरी: पटाखे की दुकानें लगाने की मिली अनुमति, जिलाधिकारी के फैसले से खुश हुए दुकानदार

Thu, 05 Nov 2026 01:50 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 05 Nov 2026 01:50 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार को दिवाली से पहले पटाखों की दुकानें लगाने की अनुमति दे दी। इससे अनुमति नहीं मिलने से परेशान दुकानदारों की चिंता दूर हो गई। 

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Permission granted to set up firecracker stalls in Lakhimpur kheri
डीएम कार्यालय के बाहर खड़े पटाखा विक्रेता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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लखीमपुर खीरी में दिवाली से पहले पटाखों का कारोबार करने वाले दुकानदारों की चिंता बृहस्पतिवार को उस समय दूर हो गई, जब जिलाधिकारी ने उनकी समस्या सुनकर तत्काल दुकानें लगाने की अनुमति दे दी। अनुमति नहीं मिलने से परेशान दुकानदार बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे थे। डीएम के फैसले के बाद उनके चेहरों पर खुशी नजर आई।

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दुकानदारों ने बताया कि दिवाली से करीब तीन दिन पहले पटाखों की दुकानें लगनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिलने के कारण उनका कारोबार प्रभावित होने की आशंका थी। दो साल पहले तक शहर के जीआईसी मैदान में पटाखों की दुकानें लगती थीं। पिछले साल पीके इंटर कॉलेज में दुकानें लगाई गई थीं। इस बार भी दुकान लगाने की अनुमति का इंतजार हो रहा था। इसी समस्या को लेकर लखीमपुर के अलावा पलिया, निघासन और धौरहरा क्षेत्र के दुकानदार भी डीएम कार्यालय पहुंचे थे।

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दुकानदारों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी। डीएम ने मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए उन्हें दुकानें लगाने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलने के बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली। उनका कहना था कि अब वे समय से दुकानें लगा सकेंगे और दिवाली पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। डीएम के तत्काल फैसले से दिवाली से पहले पटाखा दुकानदारों की बड़ी चिंता दूर हो गई।
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