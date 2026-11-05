लखीमपुर खीरी: पटाखे की दुकानें लगाने की मिली अनुमति, जिलाधिकारी के फैसले से खुश हुए दुकानदार

लखीमपुर खीरी में दिवाली से पहले पटाखों का कारोबार करने वाले दुकानदारों की चिंता बृहस्पतिवार को उस समय दूर हो गई, जब जिलाधिकारी ने उनकी समस्या सुनकर तत्काल दुकानें लगाने की अनुमति दे दी। अनुमति नहीं मिलने से परेशान दुकानदार बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे थे। डीएम के फैसले के बाद उनके चेहरों पर खुशी नजर आई।

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दुकानदारों ने बताया कि दिवाली से करीब तीन दिन पहले पटाखों की दुकानें लगनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार अनुमति नहीं मिलने के कारण उनका कारोबार प्रभावित होने की आशंका थी। दो साल पहले तक शहर के जीआईसी मैदान में पटाखों की दुकानें लगती थीं। पिछले साल पीके इंटर कॉलेज में दुकानें लगाई गई थीं। इस बार भी दुकान लगाने की अनुमति का इंतजार हो रहा था। इसी समस्या को लेकर लखीमपुर के अलावा पलिया, निघासन और धौरहरा क्षेत्र के दुकानदार भी डीएम कार्यालय पहुंचे थे।

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