Lakhimpur Kheri News: कंटेनर पलटने से पान का खोखा ध्वस्त, तीन घायल

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लिधियाई निवासी मदन चंद्र सुबह करीब नौ बजे खोखे में पान की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। दुकान के पास खड़े निजी स्कूल के प्रबंधक अजय शुक्ला निवासी मैगलगंज और श्यामा चरण निवासी मुबारकपुर भी उसकी चपेट में आकर घायल हो गए। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर घायलों को महोली सीएचसी भेजा। आसपास के लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक के शराब के नशे में होने की बात कही है। सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि घायलों का इलाज कराने के साथ चालक से पूछताछ की जा रही है। संवादवाहन की टक्कर से बछिया की दो टांगों की हड्डी टूटीबिजुआ। ग्राम पंचायत मटैहिया के मजरा बोझवा में सड़क पर घूम रही बछिया को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी दोनों पिछली टांगों की हड्डी टूट गईं। घायल बछिया सड़क पर तड़पती रही। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका उपचार कराया।ग्रामीण दिनेश कश्यप ने बताया कि पिछले तीन दिनों से डॉक्टर को बुलाकर बछिया का इलाज कराया जा रहा है। शिवम, सुनील कटियार, अवधेश कटियार, सर्वेश कटियार और मनोज कश्यप समेत अन्य ग्रामीण उसकी देखरेख में जुटे हैं। संवादसड़क दुर्घटना में एक घायल, रेफरगोला गोकर्णनाथ। हैदराबाद थाना क्षेत्र के नगरा सलेमपुर निवासी राजन (24) पुत्र महेश सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो गए। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। संवाद