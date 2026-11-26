लखीमपुर खीरी जिले के किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने का अवसर मिलने जा रहा है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग बृहस्पतिवार को शुरू हो गया, जो पांच दिसंबर की रात 12 बजे तक चलेगी। इस बार बुकिंग विकासखंड के बजाय पूरे जनपद स्तर पर की जाएगी।

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