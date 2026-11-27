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उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों सहित अन्य कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत जिले में 62 और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 94 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।किसान अपने कृषि पंजीकरण में दर्ज मोबाइल नंबर से टोकन प्राप्त कर सकेंगे। शासन ने 10,001 रुपये से एक लाख रुपये तक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 2,500 रुपये और एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की है।इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर ''यंत्र बुकिंग प्रारंभ'' विकल्प से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।