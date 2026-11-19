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वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था विश्व वन्यजीव कोष ने दक्षिण अफ्रीका से दो कॉलर मंगाकर डीटीआर प्रशासन को सौंप दिए हैं। जनवरी, 2023 में दुधवा हाथी रिजर्व की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार यह प्रयोग किया जा रहा है। पहले चरण में एक नर और एक मादा हाथी को कॉलर पहनाया जाएगा। इन्हें दक्षिण अफ्रीका से ही एक्टिवेट किया जा सकेगा। सेटेलाइट के जरिये हाथियों की लोकेशन दुधवा के कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी।दुधवा टाइगर रिजर्व और दुधवा एलीफैंट रिजर्व में करीब 150 जंगली हाथी हैं। इसके अलावा हर साल नेपाल के शुक्लाफांटा और बर्दिया नेशनल पार्क से हाथियों के बड़े झुंड यहां आकर महीनों प्रवास करते हैं। ये अक्सर जंगल से निकलकर आसपास के खेतों में पहुंच जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कॉलर से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। प्रयोग सफल होने पर अन्य हाथियों को भी रेडियो कॉलर पहनाए जाएंगे। इसके लिए डीटीआर प्रशासन ने भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति मांगी है। मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू होगी। संवादआबादी की ओर बढ़ते ही मिलेगा अलर्टनेपाल से आने वाले हाथियों के जंगल से सटे गांवों और खेतों में पहुंचने से फसलों को नुकसान होता है। मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं भी सामने आती हैं। कॉलर से हाथियों की लोकेशन मिलते ही वन विभाग की निगरानी टीमें संबंधित गांवों के लोगों को सतर्क कर सकेंगी।हाथियों की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रयोग के तौर पर रेडियो कॉलर लगाने की योजना है। इसके लिए कॉलर मंगा लिए गए हैं। भारत सरकार की मंजूरी मिलते ही इस पर काम किया जाएगा।-डॉ. एच राजामोहन, फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व