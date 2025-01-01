Lakhimpur Kheri News: लापता सूरज का नहीं मिला सुराग, तहसील में प्रदर्शन

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ज्ञापन के मुताबिक सूरज धानुक पुत्र विनय धानुक 17 अगस्त 2026 को साथियों के साथ जंगल में जंगली फूल/कटरकुड़ा बीनने गए थे। इसके बाद से वह लापता हैं। पत्नी गुड़िया ने 18 अगस्त को थाना पलिया में प्रार्थना पत्र देकर वन विभाग के कर्मचारियों पर सूरज और उसके साथियों को पकड़ने, पैसे मांगने और मारपीट करने के आरोप लगाए थे। प्रार्थना पत्र में संबंधित वन कर्मचारियों के नाम भी बताए गए थे।पार्टी का आरोप है कि एक माह से अधिक समय बीतने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई और परिवार को संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। मामले में 15 सितंबर को एसडीएम व सीओ पलिया और 25 सितंबर को डीएम व एसपी को ज्ञापन दिया गया था। इसके बावजूद सूरज की बरामदगी या प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।प्रदर्शनकारियों ने छह मांगें रखीं। इनमें पत्नी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर तत्काल तलाश, वन कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच, सूरज और उसके साथियों को कथित रूप से पकड़ने, पैसे मांगने व मारपीट के आरोपों की जांच, जंगल में शव जलाए जाने की घटना की जांच और परिवार को सुरक्षा व आवश्यक सहायता देना शामिल है। मांगें पूरी न होने पर व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी दी गई।