Lakhimpur Kheri News: एनएचएम संविदाकर्मियों ने काली पट्टी बांधकर शुरू किया आंदोलन

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पलियाकलां, मितौली और फूलबेहड़ सीएचसी में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध जताया। कर्मचारी विरोध के बावजूद काम करते रहे।मितौली सीएचसी में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों के अनुसार 15-18 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 8 से 10 अक्तूबर तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद 12 अक्तूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।पलियाकलां सीएचसी में कर्मचारियों ने तीन दिन तक काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध जारी रखने की बात कही। वहीं फूलबेहड़ सीएचसी में कर्मचारियों ने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि समेत मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम किया। कर्मचारियों ने बताया कि इससे पहले संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया था।फूलबेहड़ में ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. अनिल वर्मा, डॉ. संदीप, ब्लॉक संरक्षक किश्वर जहां, डॉ. शबनम, डॉ. अनीता, शिप्रा श्रीवास्तव, संजू वर्मा और दीपा शर्मा सहित एएनएम मौजूद रहीं।फरधान सीएचसी में काला फीता बांधकर विरोध जताया गया। संगठन के ब्लाक अध्यक्ष रविंद्र कुमार अवस्थी ने बताया कि आठ विभिन्न मांगों को लेकर संगठन कई महीनों से उच्च अधिकारियों से संपर्क कर रहा है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। इस दौरान डाॅ. रंजीत कुमार, दीपक दीक्षित, संजय त्रिपाठी, दिनेश कुमार, रीवा मिश्रा, प्रियंका गौड सहित अन्य लोग मौजूद रहे।