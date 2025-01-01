Lakhimpur Kheri News: साइबर अपराध से लड़ने के लिए तैयार हो रहा नया थाना

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थाना शुरू होने के बाद साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों, डिजिटल साक्ष्यों की जांच और विवेचना के लिए जिले को आधुनिक सुविधाओं वाला अलग थाना मिलेगा।साइबर थाने में निरीक्षक के लिए तीन कक्ष, मालखाना, स्टोर रूम, दिव्यांग शौचालय, सीओ कार्यालय, सीओ स्टाफ रूम, वॉशरूम और पुलिसकर्मियों के लिए स्टाफ रेस्ट रूम बनाया जा रहा है। पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों के लिए छह शौचालय होंगे।परिसर में सीसी कैमरे, पोर्च और पार्किंग की सुविधा होगी। अटैच्ड वॉशरूम के साथ इंचार्ज कार्यालय, इन्वेस्टिगेशन रूम, लॉकअप और मिनी कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाए जा रहे हैं।साइबर लैब में होगी डिजिटल साक्ष्यों की जांचअपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने बताया कि थाने में आधुनिक साइबर लैब बनाई जा रही है। इससे साइबर अपराध की जांच के लिए पुलिस को बेहतर संसाधन मिलेंगे और डिजिटल साक्ष्यों की जांच व विवेचना में सुविधा होगी।रूरल इंजीनियरिंग विभाग के एई योगेश ने बताया कि करीब 70 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। शेष काम तेजी से कराया जा रहा है और दो महीने में पूरा कर लिया जाएगा।