Lakhimpur Kheri News: नए मतदाता बनने के लिए 52 हजार से ज्यादा आए आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 25 Nov 2026 11:28 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत नए मतदाता बनने के लिए अब तक 52,037 लोगों ने आवेदन किया है। 17 नवंबर से शुरू हुए अभियान में जिले की सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों से आवेदन मिले हैं। इनमें लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र 9709 आवेदनों के साथ सबसे आगे है, जबकि कस्ता में सबसे कम 4122 आवेदन आए हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, पलिया में 7141, निघासन में 7238, धौरहरा में 6636, मोहम्मदी में 5166, गोला में 6552 और श्रीनगर में 5473 लोगों ने आवेदन किया है। अभियान को गति देने के लिए जिले में 3287 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) लगाए गए हैं। दो दिन विशेष कैंप के बाद बीएलओ घर-घर पहुंचकर पात्र लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग अभियान की लगातार निगरानी कर रहा है।
एडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के विशेष प्रयासों और लगातार निगरानी से नए मतदाता बनने के आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। बीएलओ भी सक्रियता से अभियान में जुटे हैं। विशेष पुनरीक्षण अभियान 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, पलिया में 7141, निघासन में 7238, धौरहरा में 6636, मोहम्मदी में 5166, गोला में 6552 और श्रीनगर में 5473 लोगों ने आवेदन किया है। अभियान को गति देने के लिए जिले में 3287 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) लगाए गए हैं। दो दिन विशेष कैंप के बाद बीएलओ घर-घर पहुंचकर पात्र लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग अभियान की लगातार निगरानी कर रहा है।
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एडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के विशेष प्रयासों और लगातार निगरानी से नए मतदाता बनने के आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। बीएलओ भी सक्रियता से अभियान में जुटे हैं। विशेष पुनरीक्षण अभियान 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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