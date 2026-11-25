विज्ञापन

विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, पलिया में 7141, निघासन में 7238, धौरहरा में 6636, मोहम्मदी में 5166, गोला में 6552 और श्रीनगर में 5473 लोगों ने आवेदन किया है। अभियान को गति देने के लिए जिले में 3287 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) लगाए गए हैं। दो दिन विशेष कैंप के बाद बीएलओ घर-घर पहुंचकर पात्र लोगों को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग अभियान की लगातार निगरानी कर रहा है।एडीएम बृजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के विशेष प्रयासों और लगातार निगरानी से नए मतदाता बनने के आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। बीएलओ भी सक्रियता से अभियान में जुटे हैं। विशेष पुनरीक्षण अभियान 16 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।