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दुधवा टाइगर रिजर्व के एफडी डॉ. एच राजामोहन ने बताया कि केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए ) की ओर से गठित तीन सदस्यीय टीम ने तीन दिवसीय निरीक्षण के दौरान उपलब्धियों का सत्यापन किया। इसमें बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा,जंगल में पैदल गश्त, घास के मैदानों और एम-स्ट्राइप्स पेट्रोलिंग एप से निगरानी व्यवस्थाओं आदि का मूल्यांकन किया गया। साथ ही विशेषज्ञ समिति ने वन प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों का भी आकलन किया। एफडी ने बताया कि मूल्यांकन का उद्देश्य डीटीआर में बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की प्रभावशीलता को परखना है। रविवार शाम टीम कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग के लिए रवाना हो गई।

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लखीमपुर खीरी/बांकेगंज। दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों के प्राकृतिक आवास, संरक्षण व्यवस्थाओं का जायजा ले रही तीन सदस्यीय मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन (एमईई) टीम ने अंतिम दिन रविवार को घास के मैदानों का निरीक्षण कर मूल्यांकन किया।