Lakhimpur Kheri News: पहला फेरा लेकर रवाना हुई लालकुआं-कोलकाता एक्सप्रेस

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रेलवे ने ट्रेन नंबर 05060 लालकुआं-कोलकाता एक्सप्रेस को आठ अक्तूबर से 26 नवंबर तक और ट्रेन नंबर 05059 कोलकाता-लालकुआं एक्सप्रेस को 10 अक्तूबर से 28 नवंबर तक आठ-आठ फेरों के लिए चलाने की घोषणा की है। लालकुआं से यह ट्रेन बृहस्पतिवार दोपहर 12:35 बजे रवाना हुई। किच्छा, भोजीपुरा, पीलीभीत और पूरनपुर होते हुए मैलानी से 18:00 बजे, गोला गोकर्णनाथ से 18:22 और लखीमपुर से 18:52 बजे रवाना हुई। सीतापुर से बजे बुढ़वल, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर आदि स्टेशनों से होते हुए शुक्रवार रात 23:55 बजे कोलकाता पहुंचेगी।दस को कोलकाता से लालकुआं के लिए होगी वापसीवापसी में ट्रेन नंबर 05059 कोलकाता-लालकुआं एक्सप्रेस 10 अक्तूबर शनिवार सुबह पांच बजे कोलकाता से चलेगी। रविवार को लखीमपुर 08:40, गोला गोकर्णनाथ से 09:12, मैलानी में 10:10 बजे पहुंचेगी। इसके बाद पूरनपुर, पीलीभीत और किच्छा होकर लालकुआं 15:45 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 18 लिंक होफमैन बुश (एलएचबी) कोच होंगे।1500 किमी की दूरी तय कर पहुंचेगी कोलकातालालकुआं से पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा और गोरखपुर होते हुए कोलकाता तक करीब 1500 किमी की दूरी है। ट्रेन नंबर 05060 की औसत गति 42.32 किमी प्रति घंटा और ट्रेन नंबर 05059 की औसत गति 43.03 किमी प्रति घंटा रहेगी।