लखीमपुर की रामलीला: यहां काशी की तर्ज होता है मंचन, 162 साल में नहीं बदली कोई परंपरा

वक्त बदला, रोशनी के साधन बदले और दुनिया आधुनिकता के नए दौर में पहुंच गई, लेकिन लखीमपुर खीरी की ऐतिहासिक रामलीला की परंपराएं आज भी वैसी ही हैं। कभी तेल से जलने वाले दीयों की रोशनी में होने वाली रामलीला ने लालटेन और गैस लाइट का दौर देखा और अब बिजली की रोशनी में इसका आयोजन होता है। 162 वर्षों के लंबे सफर में रोशनी के साधनों के अलावा यहां की रामलीला में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।

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न मंच सजा, न पात्रों की परंपरा बदली और न ही रामचरितमानस पर आधारित प्रसंगों के सजीव मंचन का सिलसिला टूटा। आस्था, समर्पण और परंपरा की इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक रामलीला 11 अक्तूबर से शुरू होने जा रही है। यहां काशी के रामनगर की रामलीला की तर्ज मंचन होता है।वर्ष 1864 में मथुरा प्रसाद सेठ ने काशी के रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला की तर्ज पर यहां रामलीला की शुरुआत कराई थी। तब से लेकर आज तक यह आयोजन निरंतर चला आ रहा है। इसकी खासियत यह है कि यहां रामलीला किसी सजे-धजे मंच पर नहीं होती, बल्कि मेला मैदान में अलग-अलग प्रसंगों का सजीव मंचन किया जाता है।रामचरितमानस पर आधारित इस रामलीला में प्रसंगों के अनुरूप स्थान बदलते हैं, जिससे दर्शकों को कथा के घटनाक्रम से जुड़ने का अवसर मिलता है। भगवान राम और केवट के मिलन का प्रसंग नगर के सेठ घाट पर उल्ल नदी में सजीव रूप से प्रस्तुत किया जाता है।