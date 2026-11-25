'रेल कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा प्रयास'

जिले में रेल सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी प्रेसवार्ता में उठा। बताया गया कि करीब 10 साल बीतने के बाद भी लखीमपुर को बेहतर रेल सुविधा नहीं मिल सकी है। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि वह आज व्यापारियों के साथ रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। लखीमपुर को दिल्ली से रेल मार्ग के जरिए जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा।



मेडिकल कॉलेज शुरू कराने का मुद्दा भी मंत्री के सामने रखा गया। इस पर उनसे चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने बताया कि वह जिले में मतदाता पुनरीक्षण अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा के सिलसिले में आए थे। इसी क्रम में प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई।