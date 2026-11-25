लखीमपुर खीरी: प्रभारी मंत्री बोले- गन्ना भुगतान में देरी पर होगी एफआईआर, किसान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं
लखीमपुर खीरी जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गन्ना भुगतान पर भी सख्त चेतावनी दी। कहा कि गन्ने का भुगतान समय पर होना चाहिए। भुगतान में देरी होने पर संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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धान खरीद को लेकर उठे सवाल पर मंत्री ने कहा कि खरीद का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि धान खरीद के दौरान किसी भी किसान का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। किसानों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। किसानों की ओर से पंजीकरण पोर्टल के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत भी उठाई गई।
'रेल कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा प्रयास'
जिले में रेल सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी प्रेसवार्ता में उठा। बताया गया कि करीब 10 साल बीतने के बाद भी लखीमपुर को बेहतर रेल सुविधा नहीं मिल सकी है। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि वह आज व्यापारियों के साथ रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। लखीमपुर को दिल्ली से रेल मार्ग के जरिए जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेज शुरू कराने का मुद्दा भी मंत्री के सामने रखा गया। इस पर उनसे चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने बताया कि वह जिले में मतदाता पुनरीक्षण अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा के सिलसिले में आए थे। इसी क्रम में प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई।