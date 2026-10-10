Lakhimpur Kheri News: फोन के डिस्प्ले के साथ भारतीय मिनी ट्रक बरामद, चालक हिरासत में

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डीएसपी योगेंद्र तिमिलसिना ने बताया कि शुक्रवार रात धनगढ़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर दो स्थित ट्रैफिक चौराहे पर गश्ती दल ने संदिग्ध मिनी ट्रक (यूपी 23टी 8675) को रोककर जांच की। ट्रक के केबिन में छिपाकर रखे मोबाइल डिस्प्ले बिना भंसार कस्टम के कागजात के नेपाल ले जाए जा रहे थे। विज्ञापन

पुलिस ने चालक आकिब खान (25) निवासी पलिया को हिरासत में लिया। ट्रक में सब्जी के भंसार कस्टम के कागजात थे, लेकिन मोबाइल डिस्प्ले के कागजात नहीं थे। बरामद सामान का 26.88 लाख रुपये का सीजर कर उसे त्रिनगर/धनगढ़ी-कैलाली कस्टम के सुपुर्द कर दिया गया। डीएसपी योगेंद्र तिमिलसिना ने बताया कि शुक्रवार रात धनगढ़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर दो स्थित ट्रैफिक चौराहे पर गश्ती दल ने संदिग्ध मिनी ट्रक (यूपी 23टी 8675) को रोककर जांच की। ट्रक के केबिन में छिपाकर रखे मोबाइल डिस्प्ले बिना भंसार कस्टम के कागजात के नेपाल ले जाए जा रहे थे।पुलिस ने चालक आकिब खान (25) निवासी पलिया को हिरासत में लिया। ट्रक में सब्जी के भंसार कस्टम के कागजात थे, लेकिन मोबाइल डिस्प्ले के कागजात नहीं थे। बरामद सामान का 26.88 लाख रुपये का सीजर कर उसे त्रिनगर/धनगढ़ी-कैलाली कस्टम के सुपुर्द कर दिया गया।

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गौरीफंटा (खीरी)/धनगढ़ी (नेपाल)। पलिया से सब्जी लेकर गौरीफंटा बॉर्डर के रास्ते नेपाल जा रहे भारतीय मिनी ट्रक से अवैध रूप से ले जाए जा रहे मोबाइल डिस्प्ले बरामद हुए हैं। नेपाल पुलिस ने ट्रक और चालक को पकड़कर 26.88 लाख रुपये का सीजर किया और सामान धनगढ़ी/त्रिनगर-कैलाली कस्टम के सुपुर्द कर दिया।