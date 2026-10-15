Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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सामूहिक विवाह : मितौली में कस्ता क्रेशर के पास मैदान में 161 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह प्रशासन की तरफ से सुबह 10 बजे से।

पुराण कथा : बिजुआ क्षेत्र के मटैहिया में चल रही श्रीदेवी भागवत पुराण कथा दोपहर 12 बजे से।

परशुराम-लक्ष्मण संवाद : गोला की रामलीला में धनुष भंग और परशुराम-लक्ष्मण संवाद का मंचन शाम चार बजे से।

श्री शतचंडी महायज्ञ : सिंगहा खुर्द गांव में नवरात्र पर नौ दिवसीय श्री शतचंडी महायज्ञ के तहत रासलीला का मंचन शाम चार बजे से।

श्रीराम बरात : लखीमपुर में आयोजित रामलीला में श्रीराम बरात और परिभ्रमण का आयोजन शाम सात बजे से।

किसान मेला : कृषि विभाग की ओर से आईटीआई कॉलेज, राजापुर परिसर में किसान मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से।