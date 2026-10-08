Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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नेत्र परीक्षण शिविर : बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड चीनी मिल, पलिया की तरफ से नेत्र परीक्षण शिविर परिसर में ही सुबह नाै बजे से।

खेलकूद प्रतियोगिता : बेलरायां के गांधी इंटर कॉलेज में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।

धरना : मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मियों का धरना-प्रदर्शन सीएमओ कार्यालय में सुबह 10 बजे से।

बैठक : भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक शिव शक्ति सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : गोला की लक्ष्मी नगर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के निकट श्रीमद्भागवत कथा शाम चार बजे से।

एथलेटिक्स प्रतियोगिता : युवराज दत्त इंटर कॉलेज के क्रीड़ांगन, ओयल में 75वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह नाै बजे से।