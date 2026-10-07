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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   in the city today

Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

Wed, 07 Oct 2026 11:37 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 07 Oct 2026 11:37 PM IST
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in the city today
एथलेटिक्स प्रतियोगिता : युवराज दत्त इंटर कॉलेज के क्रीड़ांगन, ओयल में 75वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह नाै बजे से।
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जागरूकता कार्यक्रम : राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सीएमओ कार्यालय सभागार में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
रक्तदान शिविर : निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।
धरना-प्रदर्शन: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा का संयुक्त धरना-प्रदर्शन विलोबी मैदान में सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : गोला की लक्ष्मी नगर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के निकट श्रीमद्भागवत कथा शाम चार बजे से।
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