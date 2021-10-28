Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 06 Oct 2026 12:19 AM IST
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कठपुतली शो : मझगईं रेंज परिसर में मानव-वन्यजीव संघर्ष जागरूकता कार्यक्रम के तहत कठपुतली शो दोपहर 12 बजे से।
रक्तदान शिविर : मोहम्मदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही के वार्ड नंबर-6 स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
गोला की लक्ष्मी नगर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के निकट श्रीमद्भागवत कथा शाम चार बजे से।
सुंदरकांड पाठ : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित शिव मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ शाम चार बजे से।
हनुमान चालीसा पाठ : मोहम्मदी बाजार गंज कहरोला के शिव मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ रात आठ बजे से।
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रक्तदान शिविर : मोहम्मदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर दोपहर 12 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही के वार्ड नंबर-6 स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर दो बजे से।
गोला की लक्ष्मी नगर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के निकट श्रीमद्भागवत कथा शाम चार बजे से।
सुंदरकांड पाठ : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित शिव मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ शाम चार बजे से।
हनुमान चालीसा पाठ : मोहम्मदी बाजार गंज कहरोला के शिव मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ रात आठ बजे से।