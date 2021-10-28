Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:02 AM IST
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-खेलकूद : बेलरायां के गांधी इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिताएं सुबह नौ बजे से।
-धरना : मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मियों का धरना-प्रदर्शन सीएमओ कार्यालय में सुबह 10 बजे से।
-नेत्र शिविर : रकेहटी कस्बे में सेवा संकल्प अभियान के तहत निशुल्क नेत्र शिविर सुबह 10 बजे से।
-पितृ विसर्जन कार्यक्रम : धौरहरा के जालिमनगर पुल पर पितृ विसर्जन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
-श्रीमद् भागवत कथा : गोला की लक्ष्मीनगर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के निकट श्रीमद् भागवत कथा शाम चार बजे से।
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-धरना : मांगों को लेकर एनएचएम संविदा कर्मियों का धरना-प्रदर्शन सीएमओ कार्यालय में सुबह 10 बजे से।
-नेत्र शिविर : रकेहटी कस्बे में सेवा संकल्प अभियान के तहत निशुल्क नेत्र शिविर सुबह 10 बजे से।
-पितृ विसर्जन कार्यक्रम : धौरहरा के जालिमनगर पुल पर पितृ विसर्जन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
-श्रीमद् भागवत कथा : गोला की लक्ष्मीनगर कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के निकट श्रीमद् भागवत कथा शाम चार बजे से।