एंबुलेंस में पति-पत्नी की मौत: अस्पताल जाते वक्त रास्ते में हो गया 'कातिल' कंटेनर से सामना, पायलट का टूटा पैर

टक्कर के बाद खाई में घुसी एंबुलेंस

एंबुलेंस गोला सीएचसी से रेफर मरीज जलालपुर निवासी इंद्रपाल जोशी थाना गोला को जिला अस्पताल ले जा रही थी। इंद्रपाल की पत्नी मीना देवी भी साथ में थीं। फरधान थाना क्षेत्र में लखीमपुर गोला मार्ग पर ढसरापुर चौराहे के पास पहुंचने पर एम्बुलेंस की कंटेनर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज हो गई एंबुलेंस सड़क किनारे खाई में घुस गई। दुर्घटना में एंबुलेंस में सवार मरीज इंद्रपाल जोशी 60 पुत्र सोहन लाल जोशी और उनकी पत्नी मीना देवी 55 वर्ष, एंबुलेंस पायलट दीपक 35 वर्ष पुत्र पटवारी लाला निवासी कोरैयाखुर्द शेरामऊ और पुष्पेंद्र 32 वर्ष पुत्र राजकुमार निवासी सूरजपुर सिवाई जिला हरदोई गंभीर रूप से घायल हो गए। कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा कर रुक गया।