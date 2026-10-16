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एंबुलेंस में पति-पत्नी की मौत: अस्पताल जाते वक्त रास्ते में हो गया 'कातिल' कंटेनर से सामना, पायलट का टूटा पैर

Fri, 16 Oct 2026 06:08 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, फरधान
संवाद न्यूज एजेंसी, फरधान Published by: विकास कुमार Updated Fri, 16 Oct 2026 06:08 PM IST
सार

टक्कर इतनी तेज हो गई एंबुलेंस सड़क किनारे खाई में घुस गई। दुर्घटना में एंबुलेंस में सवार मरीज इंद्रपाल जोशी 60 पुत्र सोहन लाल जोशी और उनकी पत्नी मीना देवी 55 वर्ष, एंबुलेंस पायलट दीपक 35 वर्ष पुत्र पटवारी लाला निवासी कोरैयाखुर्द शेरामऊ और पुष्पेंद्र 32 वर्ष पुत्र राजकुमार निवासी सूरजपुर सिवाई जिला हरदोई गंभीर रूप से घायल हो गए। कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा कर रुक गया। 
 

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Husband and wife killed in lakhimpur kheri two injured after collision between ambulance and container truck
लखीमपुर खीरी में पति-पत्नी की हादसे में मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के लखीमपुरखीरी थाना क्षेत्र में गोला सीएचसी से रेफर मरीज को ओयल अस्पताल ले जाते एंबुलेंस और कंटेनर की ढसरापुर के पास टक्कर हो गई। दुर्घटना में मरीज इंद्रपाल जोशी 60 वर्ष और उनकी पत्नी मीना देवी 55 वर्ष की जिला अस्पताल ओयल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि एंबुलेंस के एमटी और पायलट गंभीर रूप से  घायल हो गए। पायलट दीपक कुमार को लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

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Husband and wife killed in lakhimpur kheri two injured after collision between ambulance and container truck
सड़क पर पड़ी पति-पत्नी की लाश - फोटो : अमर उजाला

टक्कर के बाद खाई में घुसी एंबुलेंस
एंबुलेंस गोला सीएचसी से रेफर मरीज जलालपुर निवासी इंद्रपाल जोशी थाना गोला को जिला अस्पताल ले जा रही थी। इंद्रपाल की पत्नी मीना देवी भी साथ में थीं। फरधान थाना क्षेत्र में लखीमपुर गोला मार्ग पर ढसरापुर चौराहे के पास पहुंचने पर एम्बुलेंस की कंटेनर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज हो गई एंबुलेंस सड़क किनारे खाई में घुस गई। दुर्घटना में एंबुलेंस में सवार मरीज इंद्रपाल जोशी 60 पुत्र सोहन लाल जोशी और उनकी पत्नी मीना देवी 55 वर्ष, एंबुलेंस पायलट दीपक 35 वर्ष पुत्र पटवारी लाला निवासी कोरैयाखुर्द शेरामऊ और पुष्पेंद्र 32 वर्ष पुत्र राजकुमार निवासी सूरजपुर सिवाई जिला हरदोई गंभीर रूप से घायल हो गए। कंटेनर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा कर रुक गया। 

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Husband and wife killed in lakhimpur kheri two injured after collision between ambulance and container truck
शव को लेकर जाते कर्मी - फोटो : अमर उजाला

मौके पर पहुंची पुलिस की टीम
दुर्घटना की सूचना पाकर पहुंचे फरधान अधीक्षक डॉ. अमित बाजपेई और थाना प्रभारी निराला तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर अमित बाजपेई ने एंबुलेंस से घायलों को निकलवा कर दूसरी एंबुलेंस से तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया।

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पायलट लखनऊ रेफर
पायलट दीपक पैर टूटने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे जिला लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं एंबुलेंस में सवार मरीज इंद्रपाल 60 वर्ष और मीना देवी पत्नी इंद्रपाल 55 वर्ष की इलाज के दौरान दोनों जिला अस्पताल में मौत हो गई।

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