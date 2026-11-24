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पार्क प्रशासन के संज्ञान में आया था कि पर्यटक निजी स्तर पर जिप्सी बुक करा रहे थे। इससे आधिकारिक काउंटर पर बुकिंग लगातार कम हो रही थी। इसी को देखते हुए निजी स्तर पर जिप्सी बुकिंग को अमान्य कर दिया गया है। अब पर्यटकों को ऑनलाइन सफारी बुकिंग के साथ जिप्सी की बुकिंग भी दुधवा के आधिकारिक काउंटर से करानी अनिवार्य होगी।हालांकि, काउंटर से बुकिंग कराने के बाद पंजीकृत जिप्सी चालक पर्यटकों को उनके होटल से पिकअप कर सकेंगे।डिप्टी डायरेक्टर डॉ. जगदीश आर ने बताया कि निजी होटलों में ठहरने वाले सैलानियों को भी आधिकारिक काउंटर से जिप्सी बुक करानी होगी। निजी स्तर पर बुकिंग के कारण काउंटर पर बुकिंग कम हो रही थी। इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने पर्यटकों से असुविधा से बचने के लिए ऑनलाइन सफारी बुकिंग के साथ जिप्सी की बुकिंग भी आधिकारिक काउंटर से कराने की अपील की है।