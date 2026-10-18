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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Grandmother dies after being run over by a tractor-trolley while saving her grandson

Lakhimpur Kheri News: पोते को बचाकर खुद ट्रैक्टर-ट्रॉली के पहियों के नीचे आ गई दादी, मौत

Sun, 18 Oct 2026 11:02 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:02 PM IST
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Grandmother dies after being run over by a tractor-trolley while saving her grandson
मृतका कमला देवी की फाइल फोटो
महेवागंज/फूलबेहड़। फूलबेहड़ के सिकटिहा कुशमौरी गांव में रविवार सुबह घर के बाहर झाड़ू लगा रही कमला देवी (57) पत्नी राजकिशोर को तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंद दिया। हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि पास में खेल रहा पांच वर्षीय पोता कार्तिक बाल-बाल बच गया। परिजनों के मुताबिक, पोते को बचाने के लिए कमला देवी ने उसे अपने शरीर से ढक लिया था।
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सुबह सुंदरवल की ओर जा रहा ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 20 फुट दूर घर के बाहर पहुंचा और कमला देवी को टक्कर मारते हुए इज्जत घर की दीवार से टकराकर रुक गया। पहिये के नीचे दबकर वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें निजी वाहन से सीएचसी फूलबेहड़ ले गए। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
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हादसे में कार्तिक को खरोंच तक नहीं आई। दादी की मौत के बाद से वह गुमसुम है और उन्हें इधर-उधर ढूंढ रहा है। सीओ धौरहरा अभिषेक कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है।
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