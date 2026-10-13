Lakhimpur Kheri News: गोदाम में विशालकाय सांप, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला

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राधे कुंज स्थित इब्राहिम ट्राॅली वाली गली के एक गोदाम में सांप देखा गया था। खुशीपुर पटिहन निवासी राम गोविंद की रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई। राम गोविंद अपनी टीम और भारत नेशन से जुड़े मित्र लाभ सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने सांप की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक खोजबीन की गई। आखिरकार टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।राम गोविंद ने बताया कि सांप नाली के रास्ते गोदाम तक पहुंच गया था। गोदाम में फंस जाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। शहर के बीचोबीच, लोगों की आवाजाही वाले इलाके में सांप का दिखना चर्चा का विषय बना रहा। रेस्क्यू के बाद टीम ने स्थानीय लोगों को जागरूक किया। उन्होंने सांपों को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी की।