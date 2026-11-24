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नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क हॉटमिक्स से बनाई जाएगी। इसके चौड़ीकरण के साथ दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे। सड़क पर आकर्षक लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसे विकास भवन वाली सड़क की तर्ज पर व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाएगा। विज्ञापन

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि धनराशि आवंटित होते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे नौरंगाबाद क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क हॉटमिक्स से बनाई जाएगी। इसके चौड़ीकरण के साथ दोनों ओर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे। सड़क पर आकर्षक लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसे विकास भवन वाली सड़क की तर्ज पर व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाएगा।नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि धनराशि आवंटित होते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे नौरंगाबाद क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा।

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लखीमपुर खीरी। नौरंगाबाद क्षेत्र में शाहपुरा कोठी से नौरंगाबाद चौराहे तक करीब 700 मीटर सड़क को गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए शासन ने करीब दो माह पहले एक करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। हालांकि, अभी नगर पालिका को धनराशि आवंटित नहीं हुई है। बजट मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।