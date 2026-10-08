Lakhimpur Kheri News: राजापुर मंडी में जगह-जगह कूड़ा, चोक मिलीं नालियां

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व्यापारियों ने भी मंडी की अव्यवस्थाओं की शिकायत करते हुए बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। व्यापारियों ने बताया कि मंडी में नियमित सफाई नहीं होती है। नालियां लंबे समय से चोक हैं। बारिश होने पर जलभराव की स्थिति बन जाती है। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव आशीष सिंह से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।विधायक ने मंडी परिसर का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने और चोक नालियों की सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी में रोजाना किसान और व्यापारी पहुंचते हैं। ऐसे में सफाई और जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। निरीक्षण के बाद मंडी में सफाई कार्य शुरू करा दिया गया। इस मौके पर एसडीएम सदर चलुवराजु आर, मंडी सचिव आशीष सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।