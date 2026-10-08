फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   From the courtyard to space, daughters should dream and make them come true

Lakhimpur Kheri News: आंगन से अंतरिक्ष तक बेटियां देखें सपने, करें साकार

Thu, 08 Oct 2026 11:16 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 08 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
From the courtyard to space, daughters should dream and make them come true
लखीमपुर खीरी। बेटियों के सपनों की उड़ान घर की चौखट तक सीमित न रहे, बल्कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता के जरिये उन्हें नई ऊंचाइयां हासिल करने का अवसर मिले।
विज्ञापन

इसी संदेश के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गोला इकाई की ओर से सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज गोला में क्षितिजा युवती सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में युवतियों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।
मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने कहा कि बेटियों को अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने युवतियों से आत्मनिर्भर बनने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का आह्वान किया।
विज्ञापन

मुख्य वक्ता प्रांत कार्यसमिति सदस्य तनिष्का तिवारी ने कहा कि विद्यार्थी जीवन अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का महत्वपूर्ण समय है। बेटियां शिक्षा और संस्कारों के साथ समाज और राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में पूर्व बाल संरक्षण आयोग सदस्य डॉ. प्रीति वर्मा, प्रधानाचार्या मधु त्रिपाठी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed